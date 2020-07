Le PA assumono a tempo indeterminato, ma il sito per le domande è down il giorno della scadenza

15 Luglio 2020 – 17:28

In questi giorni è stato aperto un bando per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2.133 dipendenti come funzionari nei ruoli di diverse amministrazioni, ma la finestra temporale per la presentazione delle domande prefissata è stata di appena due settimane, e il sito per l’iscrizione sta respingendo molti potenziali candidati.

Fonte: Fanpage Tech