Il via libera di Trump ai cyberattacchi della CIA

15 Luglio 2020 – 19:48

Il Presidente USA ha conferito all’agenzia maggiore potere e indipendenza per sferrare attacchi contro realtà russe, iraniane, cinesi e nordcoreane.

The post Il via libera di Trump ai cyberattacchi della CIA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico