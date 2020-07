Il tribunale Ue ha annullato la multa di 13 miliardi ad Apple

15 Luglio 2020 – 14:28

Per il tribunale Ue chiamato in causa proprio da Apple per ribaltare la decisione, il regime fiscale del quale ha goduto negli ultimi anni in Irlanda non costituisce un aiuto di stato illegale: i 13 miliardi che il gruppo sembrava costretto a dover versare al Paese a titolo di rimborso saranno ora scongelati.

Fonte: Fanpage Tech