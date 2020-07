God save the gin: in arrivo quello prodotto a Buckingham Palace

15 July 2020 – 14:08

Elisabetta II nel 2017 (foto: Yui Mok – WPA Pool/Getty Images)God save the Queen, ma anche God save the gin. Buckingham Palace ha annunciato di aver iniziato a produrre un gin principesco, fatto con le erbe raccolte nei giardini della residenza della regina Elisabetta II. Un distillato decisamente particolare, che ha già conquistato i fan della famiglia reale. La bottiglia da 70 centilitri può essere già pre-ordinata online a 40 sterline (circa 44 euro), ma verrà messa in vendita solo per il mercato inglese dal 31 agosto.

Per produrre il gin di Her Majesty, si legge nella descrizione, vengono usate 12 botaniche raccolte a mano, tra cui limone, verbena, bacche di biancospino e foglie di gelso. Tutte in arrivo rigorosamente dai giardini di Buckingham Palace, un verde regno di 16 ettari che ospita 30 specie di uccelli e oltre 250 tipi di fiori selvatici. Con la sua gradazione di 42%, il gin della regina è perfetto (o almeno così suggerisce la scheda) per preparare gin tonic guarniti con una fetta di limone.

Il Buckingham Palace Gin (foto: www.royalcollectionshop.co.uk)Chissà se la ricetta convincerebbe la Regina Madre, cioè la mamma dell’attuale sovrana, che era una grande amante del gin e, secondo molti, ha vissuto fino a quasi 102 anni grazie al “goccetto” quotidiano. Anche Elisabetta II è appassionata di gin, da secoli prodotto di punta delle distillerie inglesi. Forse per questo ha ordinato di iniziare la produzione del Buckingham Palace Gin. O probabilmente, come suggeriscono in molti, si tratta piuttosto di un’operazione per riempire le casse reali.

The post God save the gin: in arrivo quello prodotto a Buckingham Palace appeared first on Wired.

Fonte: Wired