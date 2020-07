Chrome limita il tracciamento dei cookie e le notifiche fastidiose

15 July 2020 – 17:23

Google Chrome limita il tracciamento dei cookies (immagine: Google)È arrivato l’aggiornamento per Google Chrome che limiterà ulteriormente il tracciamento dei cookie e le notifiche che alcuni siti presentano con fastidiosa insistenza. L’aggiornamento arriva con qualche di ritardo poiché Google ha scelto di procedere a rilento con la cadenza di rilascio degli update a causa della pandemia.

https://www.youtube.com/watch?v=1XBUeaqjTA4

Con questo aggiornamento Chrome rimuoverà le versioni precedenti del Transport Layer Security, il protocollo crittografico progettato per garantire la sicurezza delle comunicazioni su una rete di computer, sostituendole con versioni più aggiornate e compatibili con il protocollo http/3.

Inoltre l’aggiornamento a Chrome 84 agirà sui cookie imponendo un nuovo sistema di classificazione per impostazione predefinita. Gli sviluppatori che non imposteranno l’attributo SameSite dei loro cookie vedranno Google cambiarne automaticamente le loro impostazioni sull’opzione più sicura per l’utente che naviga su quel sito. Questo significa che i cookie, usati spesso per tracciare la navigazione degli utenti, dovranno essere impostati per essere utilizzati esclusivamente sullo stesso sito e non condivisi con altri portali visitati successivamente dall’utente.

Oltre a questa correzione nel campo della privacy Chrome ha corretto il problema plurisegnalato delle notifiche intrusive. Navigando con Google Chrome spesso accade che, accedendo a un sito, questo presenti un avviso nel quale chiede di abilitare le notifiche. Una volta abilitate, però, il processo di rimozione diventava complesso e gli avvisi persistenti risultano fastidiosi. Ora Chrome ha escogitato un sistema per rendere l’interfaccia delle notifiche meno invadente in modo da scoraggiare gli utenti dal garantire ai siti la possibilità di mostrare avvisi e notifiche.

Il browser di Big G si dovrebbe aggiornare in automatico per impostazione predefinita ma, se così non fosse, è possibile forzare l’aggiornamento dal menù identificabile con l’icona dei tre pallini in verticale situato in altro a destra del browser. una volta aperto il menù a tendina basterà cliccare sulla voce Guida> Informazioni su Chrome. A questo punto sarà possibile verificare quale versione del browser è installata sul proprio dispositivo e, se ancora non è aggiornato, forzare l’aggiornamento.



