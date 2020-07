Chrome 84: novità per sicurezza, cookie e notifiche

15 Luglio 2020 – 13:48

Google ha rilasciato la nuova versione stabile di Google Chrome, che giunge così alla numero 84: novità per sicurezza, cookie e notifiche.

The post Chrome 84: novità per sicurezza, cookie e notifiche appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico