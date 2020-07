Apple non dovrà versare 13 miliardi di tasse non riscosse all’Irlanda

15 July 2020 – 17:28

(Photo by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Apple strappa una vittoria contro l’Antitrust europea a proposito dei 13 miliardi di tasse arretrate da pagare in Irlanda contestati alla Mela dalla Commissione europea. A dirlo è una sentenza della Corte di giustizia europea che ha annullato la decisione di Bruxelles di condannare il colosso di Cupertino alla restituzione di quelli che erano stati considerati dall’Authority come un aiuto di stato illegittimo passando da una tassazione agevolata.

Secondo i giudici del tribunale europeo, la Commissione non ha saputo a provare che gli accordi presi tra la società e il fisco irlandese abbiano effettivamente costituito un aiuto e un vantaggio anticoncorrenziale per Apple. Inoltre, sempre secondo quanto si legge nella sentenza, “la Commissione non è riuscita a dimostrare errori metodologici nel tax ruling contestato che avrebbe portato a una riduzione dei profitti tassabili di Apple in Irlanda.”

La vicenda risale al 2016, quando l’Antitrust europea, presieduta dalla commissaria Margrethe Vestager, aveva ritenuto illegittimo il trattamento fiscale che l’Irlanda aveva concordato nel 1991 e nel 2007 rispettivamente con le due controllate Apple Sales International e Apple Operations Europe, e che prevedeva un’aliquota inferiore all’1% dei profitti realizzati in Europa.

L’Unione aveva considerato quel trattamento come una sorta di aiuto di stato che avrebbe avvantaggiato la società, e richiedeva la restituzione di oltre 13 miliardi di euro di tasse non versate più 1,3 miliardi di interessi. Fin da subito però, Dublino si era opposta alla decisione di Bruxelles, facendo presente che in realtà le due controllate irlandesi non hanno la possibilità di prendere decisioni strategiche e che quindi andrebbero tassati soltanto gli utili derivanti da queste scelte prese invece negli Stati Uniti.

Con la sentenza del 15 luglio la Corte di giustizia dell’Unione europea dà quindi ragione a Dublino ed evidenzia anche che la Commissione non è riuscita a provare che il comportamento delle autorità fiscali irlandesi sia stato discrezionale e volto ad avvantaggiare Apple, causando così distorsioni del mercato interno all’Unione.

Ora la Commissione avrà due mesi di tempo per ricorrere in appello contro la decisione della Corte europea, ma certamente questa sentenza rappresenta un colpo notevole per le autorità comunitarie in un momento delicato in cui ciclicamente continua a riaffacciarsi in Europa la discussione su una web tax unica sulle rendite e i servizi dei colossi tecnologici nei paesi dell’Unione.

Da questo punto di vista, inoltre, proprio l’Irlanda è tra gli stati che si è sempre rivelato più critico sulla scelta di una tassazione unica sui giganti americani della tecnologia, garantendosi un ruolo privilegiato negli accordi con molte di quelle aziende. Da parte sua, l’Antitrust ha fatto sapere che valuterà i prossimi passi da compiere e continuerà a sorvegliare affinché le politiche fiscali dei singoli stati non rappresentino delle forme illecite di aiuti pubblici anticoncorrenziali.

Fonte: Wired