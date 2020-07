WhatsApp down: servizio inaccessibile, cosa succede

14 July 2020 – 22:34

WhatsApp non è accessibile dalle 22.15 circa: molte le segnalazioni per una chat apparentemente bloccata in gran parte dell’Europa, Italia compresa.

The post WhatsApp down: servizio inaccessibile, cosa succede appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico