WhatsApp, attenzione alle versioni modificate: “Espongono i messaggi agli hacker”

14 Luglio 2020 – 20:28

Continua a leggere I cosiddetti Mod sono versioni di WhatsApp modificate per dare agli utenti più poteri del normale sulla piattaforma di messaggistica, ma spesso nascondono insidie: le comunicazioni al loro interno sono meno sicure e in alcuni casi gli sono gli stessi sviluppatori che puntano a diffondere i loro software per spiare le conversazioni di chi li scarica.

Fonte: Fanpage Tech