Una cartuccia di Super Mario è stata venduta a 100mila euro

14 Luglio 2020 – 15:23

(Foto: Heritage Auctions)Ancora una volta una cartuccia sigillata di Super Mario Bros. frantuma un incredibile record durante un’asta dedicata a cimeli videoludici. È stato infatti venduto un esemplare in condizioni immacolate, come se fosse stato appena acquistato tornando indietro nel tempo al momento del lancio nel 1985, a 114.000 dollari ovvero circa 100mila euro. Il precedente primato spettava a un’altra cartuccia simile, venduta a 100.150 dollari ossia circa 88.000 euro nello scorso febbraio 2019.

“Eravamo consci che questo gioco avrebbe scatenato un’asta a livelli molto alti – ha commentato Valarie McLeckie, direttrice dei videogiochi di Heritage Auctions, che si è occupata della vendita – ma non avremmo mai potuto prevedere una cifra così alta”. La cartuccia mai aperta appare in modo sorprendente per essere un prodotto di 35 anni fa, presentandosi in condizioni definite A+, ovvero praticamente perfette.

Il valore stratosferico di questo pezzo è dovuto anche al fatto che si tratta di un’edizione rarissima. Fa infatti parte di una limitata tiratura di produzione confezionata in scatole con un supporto di cartone sotto la plastica. È una delle prime varianti realizzate da Nintendo con la pellicola termoretraibile per sigillare i giochi anziché tramite adesivi.

Durante la stessa asta sono stati battuti altri due gioielli rarissimi. La prima è stata un’altra cartuccia mai aperta di Mike Tyson’s Punch-Out a 50.000 dollari ossia 44.000 euro circa e la seconda è una delle dieci copie di Super Mario Bros. 3 con la parola “Bros.” piazzata a sinistra invece che a destra della facciata della confezione; è stata venduta a 38.000 dollari, pari a 33.500 euro. La sessione d’asta si è chiusa con un totale record di 699.000 dollari (617.000 euro), contro i 428.000 dollari (370000 euro) previsti alla vigilia.

Sempre con Heritage Auction lo scorso marzo era stato venduto a 315.000 euro un altro incredibile pezzo di storia dei videogame: il prototipo mai giunto a produzione dell’ibrido Nintendo Playstation.

