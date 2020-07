Tutto quello che già sappiamo su Nintendo Switch 2

14 Luglio 2020 – 15:23

(Foto: Nintendo)Forse sembra troppo presto per parlare di Nintendo Switch 2, ma la generazione successiva della console campione di vendite è attualmente in fase di progettazione e studio e emergono le prime timidi voci che offrono uno sguardo d’insieme iniziale al progetto. La base di partenza è molto solida, ma ripetere il successo sarà arduo e le aspettative sono molto alte.

Nintendo Switch è così popolare che è quasi costantemente esaurita in buona parte del mondo, con i prezzi che salgono per via del mercato di rivendita e iniziative incredibili come chi se la costruisce in casa. Anche la versione Lite più economica e con qualche funzione in meno è spesso sold out. Trainata da Animal Crossing: New Horizon, Nintendo Switch è la console del momento, in attesa dell’uscita di Ps5 e Xbox Series X a fine anno. Come sarà la seconda versione?

Confermato che ormai sembra difficile vedere una Nintendo Switch Pro, per la versione 2 ci si può ispirare alle tempistiche viste con le varie Nintendo 3Ds e dunque attenderci un aggiornamento che dovrebbe arrivare nel prossimo biennio 2021-2022.

La batteria dovrebbe aumentare di autonomia e ricaricarsi più velocemente, potrebbe rimanere inalterata la diagonale dello schermo che però potrebbe salire di risoluzione fino al full hd 1080p; non è da escludere una variante Xl con display da 7 o 7,5 pollici.

Ma la più grande innovazione dovrebbe riguardare uno dei punti forti in quanto a funzionalità e deboli in quanto a solidità strutturale ossia i controller Joy-Con. Protagonisti di malfunzionamenti e anche di cadute accidentali durante il gioco, le due appendici dovrebbero essere riprogettate per mantenere la medesima filosofia attacca-stacca, ma con più sicurezza.

Il processore sarà sicuramente aggiornato dato che il Nvidia Tegra ha fatto il proprio tempo e sarà supportato da un sistema di raffreddamento più efficiente e silenzioso. Più che pronosticabile l’avvento del bluetooth, soprattutto per collegare cuffie senza fili. Infine, dovrebbe essere rivisto lo stand posteriore per più stabilità quando poggiato su un piano e introdotte più colorazioni stile Switch Lite.

E il prezzo? Impossibile anticiparlo ora, si spera rimarrà nello stesso range attuale ossia nell’ordine dei 350 euro circa di partenza.

