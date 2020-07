Il meraviglioso set Lego dedicato al Nintendo Nes

14 Luglio 2020 – 15:23

(Foto: Vjgamer)È in arrivo quello che potrebbe essere il set Lego più nerd di sempre: ecco infatti il kit numero 71374 dedicato al Nes per riprodurre fedelmente un salotto anni ’80.

Si potrà ricostruire la mitologica console Nintendo Entertainment System con il proprio controller e una cartuccia, ma soprattutto ci sarà anche una televisione a tubo catodico con tanto di schermata di Super Mario Bros. che sarà anche interattiva. Tantissima carne al fuoco, facciamo un po’ di ordine.

Con il nome completo Lego 71374 Nintendo Entertainment System, questo set è apparso nelle scorse ore sul sito di Hong Kong chiamato Vjgamers e in un primo momento si era considerato soltanto un concept o peggio un fake. Ma era troppo dettagliato e ben confezionato e sarebbe stato davvero troppo crudele se fosse stata una bufala. E infatti è arrivata la comunicazione ufficiale da parte del colosso danese.

(Foto: Vjgamer)Il set è dunque reale, arriverà il 1 agosto (dunque tra poco più di due settimane) e costerà 229,99 euro senza iva né tasse, quindi circa 250 euro come prezzo finale. Sarà composto da ben 2646 pezzi e si comporrà di due grandi elementi come la console che misura 20,8 x 7,5 centimetri e la televisione da 23,9 x 22,6 cm, mentre il controller misura 12,6 x 5,1 cm rispettando le proporzioni. Come si può notare nelle foto diffuse, ogni dettaglio è rispettato rigorosamente.

(Foto: Vjgamer)C’è anche una sorpresa come il livello di Super Mario Bros. che viene ricreato sulla tv a tubo catodico. Permetterà una semplice interazione muovendo la manopola a lato e facendo saltare Mario, ma si interfaccerà anche con i set Lego Super Mario, verosimilmente riproducendo il tema musicale del gioco.

(Foto: Vjgamer)Infine, non potrà mancare anche l’apposita cartuccia, proprio come quella originale del 1985, che in determinate condizioni può valere fino a 100.000 euro. Ecco la nostra selezione dei set Lego più grandi e di quelli più belli mai usciti in commercio.

