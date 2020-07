Huawei: ufficiale il ban del Regno Unito per il 5G

14 Luglio 2020 – 16:48

Dietrofront del Regno Unito: ribaltata la decisione presa in febbraio, gli operatori non potranno impiegare tecnologia Huawei per le reti.

