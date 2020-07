Google Pixel 4a uscirà insieme ai Pixel 5

14 Luglio 2020 – 15:43

(Foto: Google)Si fa sempre più nitida la strategia di Google sulla linea smartphone Pixel del 2020 e la percezione è che il colosso americano voglia cambiare la strategia intrapresa finora. Invece che quattro modelli in tutto ne usciranno solo tre e invece che due blocchi di presentazione ce ne sarà soltanto uno con i due medio range ufficializzati assieme al top di gamma.

Gli smartphone che Google svelerà saranno dunque il modello abbordabile Pixel 4a, la versione Pixel 4a 5G che potrà connettersi ai network di nuova generazione e Pixel 5 che sarà il top di gamma. Sembra dunque che saranno eliminate le due versioni più grandi contraddistinte da uno schermo e una batteria maggiorate e indicate con la sigla Xl.

Pixel 4a e 4a 5G

Il modello standard sarà Pixel 4a che riprenderà le redini del modello precedente Pixel 3a, autore di un grandissimo successo e recentemente eliminato dal catalogo online. Sul design sappiamo praticamente tutto grazie anche all’immagine qui sopra, pubblicata dalla divisione canadese di Google sullo store ufficiale.

Si nota una cornice leggera attorno allo schermo oled da 5,81 pollici full hd+, il notch che viene eliminato in favore del foro per la fotocamera anteriore da 8 megapixel, un sensore singolo da 12,2 megapixel stabilizzato sul retro in un riquadro e lo scanner per le impronte digitali tondo sul posteriore.

Con il nome in codice Sunfish, Pixel 4a avrà una batteria da 3080 mAh e il jack da 3,5 mm. La versione dotata di modulo 5G è nota come Bramble, avrà il chip Snapdragon 765g che già include il modulo di ultima generazione e potrebbe avere un display più grande, ma non è sicuro, mentre potrebbe rimanere inalterato il resto dell’hardware. I prezzi dovrebbero partire da 399 euro in su.

Pixel 5

(Foto: Front Page Tech)Sembra che anche Pixel 5 avrà a bordo Snapdragon 765g con modulo 5G integrato e a molti questa voce ha fatto storcere il naso perché non è propriamente un system on chip da ammiraglia; le voci più ottimiste parlano di uno Snapdragon 865+, ma non c’è da sperarci troppo.

Il nome in codice è Redfin ed è ancora in parte misterioso, anche se le indiscrezioni non sono mancate. Lo schermo sarà oled sopra i 6 pollici, la fotocamera sul retro potrebbe essere finalmente tripla con un sensore principale non esageratamente risoluto (48 megapixel?) accompagnato finalmente da un grandangolo e da un’ottica zoom. Più che probabile la ricarica veloce della batteria così come la sua capacità di fare il pieno senza fili. Sembra tramontata l’ipotesi di una variante 5 Xl. I prezzi potrebbero partire da 899 euro.

Non resta che attendere l’annuncio ufficiale, che svelerà i (pochi) dubbi rimasti.

