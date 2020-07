Google Meet: gli utenti anonimi fuori dall’aula

14 Luglio 2020 – 19:49

Senza eseguire il login non sarà possibile accedere alle lezioni organizzate dagli insegnanti su Google Meet: la novità è già in fase di rollout.

