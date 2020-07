Dash Cart, il carrello della spesa secondo Amazon

14 Luglio 2020 – 19:48

Non un carrello della spesa come tutti gli altri: Dash Cart farà il suo debutto ufficiale nei negozi di Los Angeles gestiti da Amazon entro l’anno.

The post Dash Cart, il carrello della spesa secondo Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico