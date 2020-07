Attacco al sito ENAC, forse un ransomware

14 Luglio 2020 – 16:49

Il sito ufficiale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile colpito da un attacco: le risorse del portale risultano inaccessibili ormai da giorni.

