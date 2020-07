Un podcast che ti aiuta a trovare lavoro

13 Luglio 2020 – 12:03

(foto: Daniel Friesenecker/ Pixabay)Si chiama Job Busters ed è un nuovo canale podcast che nasce con l’obiettivo di sfatare i più diffusi luoghi comuni sulla ricerca di lavoro. A lanciare la prima stagione della serie, composta da 10 episodi, è Adecco. Moderatrice la 24enne Brand strategist e Content creator Federica Mutti, che in ogni puntata avrà il compito di far dialogare una senior recruiter dell’azienda con un ospite esterno.

Numerosi i miti da sfatare relativi al mondo del lavoro. A cominciare dall’idea che gli stage siano solo una modalità di sfruttamento da parte delle aziende, passando alla convinzione diffusa che non ci siano sbocchi professionali per chi consegue una laurea umanistica. Fino ad arrivare alla nota fuga dei cervelli legata alla mancanza di opportunità in Italia. Per non parlare del refrain per cui i social network siano esclusivamente una perdita di tempo.

Se non hai talento non troverai mai il lavoro dei sogni è invece il titolo del primo episodio, già disponibile su tutte le piattaforme di poadcasting. Una puntata che ha visto la partecipazione di Luca Mazzucchelli, psicologo e divulgatore, celebre per il suo canale YouTube con quasi 90mila iscritti. “La grinta vale due volte il talento”, spiega durante la sua partecipazione a Job Busters, a sottolineare l’importanza dell’impegno nel mondo del lavoro.

Il ruolo delle soft skill, d’altra parte, è centrale quando si tratta di ricerca di lavoro. “I selezionatori cercano la famosa luce negli occhi del candidato, ovvero la motivazione”, racconta Chiara Carcano, Senior Recruiter di Adecco che durante tutte le puntate del podcast affianca Mutti per fornire il punto di vista di chi, con i candidati e con il mercato del lavoro, ha a che fare tutti i giorni da molti anni.

Suggerimenti, input e dietro le quinte di colloqui di selezione e assessment saranno infatti raccontati per smontare i più diffusi luoghi comuni e gli stereotipi più radicati. Uno sguardo dall’interno del mercato del lavoro, con l’obiettivo di orientare il pubblico, specialmente dei più giovani che, non a caso, sono tra i maggiori fruitori del formato podcast oggi. Formato che per sua natura si presta a un ascolto in movimento, anche frammentato, è agile e può rispondere a un bisogno di orientamento e informazione, divertendo.

A pochi giorni dalla pubblicazione, il podcast si trova già ai primi posti delle principali classifiche di ascolto, con riferimento alle sezioni Business e Career.

La serie è rivolta a chi sta cercando una prima occupazione ma anche a chi è alla ricerca di una nuova opportunità. L’idea di fondo è quella di far conoscere la realtà del mondo del lavoro al di là dei luoghi comuni. Tutti gli episodi sono disponibili su iTunes, Spotify e Google Podcast.

