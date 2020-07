Rete unica: l’Italia spinge per l’accordo TIM-Enel

13 Luglio 2020 – 10:48

Il ministro Gualtieri avrebbe chiesto al numero uno di Enel di trovare entro fine mese un accordo con Telecom per la creazione di una rete unica.

The post Rete unica: l’Italia spinge per l’accordo TIM-Enel appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico