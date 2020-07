Qualcomm con Reliance Jio Platforms per il 5G

13 Luglio 2020 – 10:48

Il chipmaker di San Diego investe nella più promettente tra le realtà tecnologiche indiane con l’obiettivo di spingere la diffusione del 5G nel paese.

Fonte: Punto Informatico