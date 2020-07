Mozilla sospende Firefox Send, motivi di sicurezza

13 Luglio 2020 – 10:48

Mozilla ha temporaneamente fermato ai box il servizio Firefox Send, lanciato originariamente nel 2017 e – per la verità – mai emerso come asset di particolare prestigio nell’alveo dei servizi del browser. Send si è fatto ora notare per motivi legati agli ampi margini di miglioramento in termini di sicurezza che si sono manifestati, il […]

The post Mozilla sospende Firefox Send, motivi di sicurezza appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico