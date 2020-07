Il superyacht con 200 metri quadrati di pannelli solari

13 July 2020 – 11:15

Le imbarcazioni di lusso sono anche quelle più inquinanti, quindi l’arrivo dei panfili ibridi è un passo in avanti per consumi e sostenibilità. E anche per tale motivo Kiwa apre prospettive importanti, per quanto sia ancora un concept firmato dall’intuizione di Isaac Burrough, designer neozelandese con studio ad Amsterdam specializzato nella realizzazione di yacht.

Del progetto spiccano i 200 metri quadrati di pannelli solari che ricoprono il natante, che ha una larghezza di soli 15,5 metri ma può operare in modalità elettrica per entrare in aree remote e riservate senza controindicazioni. Kiwa, nome che rimanda alle divinità maori, è lungo 110 metri, ha un propulsore ibrido e offre ai suoi ospiti (fino a 14 oltre a 29 membri dell’equipaggio) 175 metri quadrati tra spazi diversi, comprensivi di piscine, jacuzzi e area benessere, mentre sul ponte di prua c’è la piattaforma per l’atterraggio e un elicottero H145 per spiccare il volo verso altri lidi.

