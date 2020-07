È morta l’attrice Kelly Preston

13 Luglio 2020 – 12:03

(foto: Getty Images)È morta all’età di soli 57 l’attrice Kelly Preston, dopo aver combattuto per oltre due anni contro un cancro al seno. Nota per i suoi ruoli in film come I gemelli e Jerry Maguire, era sposata del 1991 con John Travolta, il quale ha dato la notizia della sua scomparsa con un messaggio sui social: “Kelly ha combattuto una battaglia coraggiosa con l’amore e il sostegno di tante persone“, ha scritto l’attore. “Mi prenderò un po’ di tempo qui coi miei figli“. Anche la figlia Ella ha voluto ricordare la madre con un messaggio social: “Non ho mai incontrato nessuno di così coraggioso, forte, bello e amorevole come te. Chiunque sia stato così fortunato da averti incontrato o essere stato in tua presenza concorderà col fatto che avevi uno splendore e una luce che non cessavano mai di brillare e che rendevano tutti subito felici“.

Nata come Kelly Smith il 13 ottobre 1962 a Honolulu, Preston perse il padre ad appena tre anni e in giovinezza viaggiò spesso con la madre e il patrigno, finendo poi adolescente in Australia. Lì iniziò la sua carriera di modella e di attrice, che la portò presto a trasferirsi negli Stati Uniti dove, a partire dalla metà degli anni Ottanta, ebbe ruoli più o meno grandi in film come Mischief, I gemelli accanto a Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger, Dal tramonto all’alba, Jerry Maguire (dove era la fidanzata storica del protagonista interpretato da Tom Cruise) e Jack Frost. Più di recente era stata nel cast di pellicole come Una ragazza e il suo sogno, Il gatto e… il cappello matto, Death Sentence e Gotti: Il primo padrino, nel quale recitava a fianco del marito.

Kelly Preston conobbe Travolta nel 1989 sul set de Gli esperti americani e i due si sposarono due anni dopo. In 29 anni di matrimonio i due hanno avuto tre figli: Jett, Ella e Benjamin. Un’enorme tragedia aveva colpito però la famiglia già nel 2009, quando durante una vacanza alle Bahamas il primogenito Jett, soggetto fin da bimbo alla sindrome di Kawasaki che colpisce le vie respiratorie infantili e a convulsioni, morì ufficialmente per un attacco epilettico a soli 17 anni; costretti a processo per un tentativo di estorsione legato alla morte del figlio, i genitori rivelarono che fosse anche nello spettro autistico. Molto vicina a Scientology come lo stesso Travolta, Preston dichiarò più volte pubblicamente di aver ricevuto grande giovamento dai testi di Ron Hubbard, anche nel curare la difficile situazione di Jett.

