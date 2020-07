È in arrivo la docuserie sulle Spice Girls (finalmente)

13 Luglio 2020 – 18:03

(Foto: Wikipedia)Ebbene sì, stanno per tornare. I fan delle Spice Girls non si devono illudere troppo, però. Dopo che il tour del 2019 ha riunito quattro dei cinque membri della band originale in una serie di concerti sold out nel Regno Unito, non si tratta di un nuovo progetto musicale, eppure sarà comunque un modo per celebrare la girlband più apprezzata della storia della musica. La rete britannica Channel 4, infatti, ha commissionato alla casa produttrice 72 Films una docuserie che per ora ha il titolo (di lavorazione) Girl Powered: The Spice Girls. A realizzarla: Rob Coldstream e Clare Cameron, filmmaker già dietro al fenomenale documentario Jade: The Reality Star Who Changed Britain.

Gli episodi che comporranno la serie attingeranno da un consistente repertorio di centinaia di ore di immagini originali giustapposte a nuove interviste esclusive, che forniranno un ritratto esaustivo e inedito della formazione musicale che ha segnato un decennio e non solo. Il racconto partirà dalla nascita del gruppo a metà degli anni ’90 per arrivare, appunto, all’ultimo tour, il cui messaggio di Girl power si inseriva in un contesto mondiale completamente mutato grazie al movimento #MeToo e alla nuova ondata di femminismo. Le cinque componenti del gruppo (Emma, Geri, Mel B, Mel C e Victoria) saranno raccontate nella loro vita pubblica e privata, soprattutto come icone di ragazze liberate, sfrontate e di successo.

“L’idea di utilizzare la storia popolarissima e innovativa della Spice Girls per realizzare una serie multisfaccettata sulla nostra società era troppo buona per lasciarsela sfuggire”, dice Alisa Pomeroy di Channel 4: “La band ha influenzato una generazione di donne, e oggi – circa 30 anni dopo la sua formazione – questo racconto guadagna nuova luce grazie all’affermarsi del femminismo moderno”.

