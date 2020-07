Covid-19, Houston abbiamo un problema: i fax

13 Luglio 2020 – 19:48

Gli Stati Uniti hanno un problema inatteso nella battaglia al Covid-19: l’incompatibilità dei dati e tecnologie vetuste nella trasmissione degli stessi.

The post Covid-19, Houston abbiamo un problema: i fax appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico