Chi sono i manager italiani più seguiti su Linkedin

13 July 2020 – 17:12

È Francesco Starace di Enel l’amministratore delegato più social d’Italia secondo la ricerca svolta dalla società di consulenza italiana Pubblico Delirio. La ricerca ha messo in luce la visibilità di top manager e amministratori delegati su Linkedin e la loro gestione della comunicazione durante l’emergenza coronavirus.

La top 30

Prime 10 posizioni della top 30 Amministratori Delegati italiani più seguiti su LinkedIn (immagine: Pubblico Delirio)Sul podio della classifica dei 30 leader aziendali più seguiti su LinkedIn ci sono Francesco Starace di Enel con 34mila follower seguito da Nerio Alessandri di Technogym (32,3mila follower) e Claudio Descalzi di Eni (31,5mila follower). Per trovare la prima donna nella classifica bisogna arrivare al 22esimo posto dove Silvia Candiani di Microsoft occupa la posizione con quasi 7mila follower. Tra le altre top manager nella classifica al 25esimo posto c’è Fabiana Scavolini dell’omonima azienda con oltre 5mila follower e al 30esimo Nicoletta Luppi di Mds Italia con poco più di 4mila follower.

Trend di comunicazione

La ricerca di Pubblico Delirio ha mostrato come all’inizio della crisi Covid-19 molti amministratori delegati hanno mantenuto un basso profilo sul social network, salvo qualche eccezione. L’analisi ha mostrato inoltre che, in media nel periodo marzo-giugno, i top manager italiani hanno postato su Linkedin una media di 20 contenuti, circa cinque al mese. Il più attivo è stato Francesco Pugliese di Conad con 62 post.

“Ognuno con il proprio stile, i ceo italiani hanno preso coscienza del loro ruolo di leader del cambiamento sia all’interno dell’organizzazione che verso l’esterno”, racconta Stefano Chiarazzo, fondatore di Pubblico Delirio: “Se nei primi mesi si sono focalizzati sulla continuità del business e sul supporto alle comunità in cui operano, nella fase 2 hanno spostato nettamente lo sguardo al futuro proponendo visioni e azioni nella new normality”.

Stile di comunicazione

Grafico che mostra i quattro stili di comunicazione adottati dai top manager sulle piattaforme di social network (immagine: Pubblico Delirio)La ricerca ha individuato quattro possibili approcci alla comunicazione dettati dalla scelta di spostare il baricentro verso argomenti di business o verso le comunità e legati all’adozione di stili più informativi o coinvolgenti.

In questo modo un amministratore delegato può essere definito un reporter, quando predilige una comunicazione più istituzionale concentrandosi su business e informazioni, oppure può essere invece tought leader, quando la comunicazione sui social network tende a stimolare e coinvolgere dipendenti e partner lavorativi prediligendo. Può avere uno stile comunicativo definito supporter, quando tende a focalizzare la comunicazione sul supporto concreto alle comunità in cui opera, oppure activist, quando tende a esporsi prendendo posizioni pubbliche ed esprimendosi su problematiche sociali e ambientali non sempre necessariamente collegate alla propria sfera lavorativa.

“Mai come in questi mesi si è concretizzato il passaggio dallo storytelling allo story-doing professionale, raccontando praticamente in real time cosa si stava facendo per rispondere all’emergenza”, conclude Stefano Chiarazzo: “Un percorso obbligato che, anche attraverso il digitale, deve entrare nella nuova normalità dei social ceo, per un impegno costante verso un futuro davvero sostenibile a livello economico, sociale e ambientale”.

