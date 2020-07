Autostrade, chi pagherà davvero il conto della revoca?

13 July 2020 – 11:46

(Foto: Gianpietro Malosio(Fotogramma/Ipa)Giuseppe Conte sembra aver deciso: via la concessione per le autostrade italiane ad Aspi e dunque ad Atlantia. E dunque – in ultima analisi – alla famiglia Benetton che controlla con le sue società il 30% di quest’ultima. L’urgenza dell’inaugurazione del nuovo ponte Morandi sembra dunque poter produrre l’esito traumatico che mesi di trattative non hanno saputo evitare: l’ultima offerta di Aspi, con i 3,4 miliardi d’impegno fra indennizzi e riduzione delle tariffe, è stata rispedita al mittente. D’altronde la stessa società si trova in una condizione devastante, con il rating sui mercati crollato, l’impossibilità di finanziare l’eventuale piano d’investimenti da oltre 13 miliardi messo anch’esso sul piatto per i prossimi anni e l’effetto domino che la revoca potrebbe provocare sui mercati: Aspi e Atlantia hanno in capo circa 20 miliardi di prestiti con banche e fondi che sarebbe impossibile rimborsare perdendo un pezzo così pregiato e redditizio del proprio business. E in molti spiegano che anche il sistema italiano non ne uscirebbe benissimo di fronte ai partner internazionali.

Il presidente del Consiglio è stretto in una settimana di fuoco che lo catapulterà fra Merkel, Macron, il nuovo decreto sulla proroga delle misure di contenimento dell’epidemia e soprattutto l’informativa al Parlamento sul Consiglio europeo di fine settimana, dove si dovrà definitivamente varare il Recovery Fund. In mezzo, domani, dovrà sciogliere il nodo, ormai asfissiante, su autostrade: “Hanno beneficiato di condizioni irragionevolmente favorevoli per loro: può bastare così” ha spiegato alla Stampa. Ed ha aggiunto: “Porterò la questione della revoca in Consiglio dei ministri e decideremo collegialmente, ma non siamo disponibili a concedere ulteriori benefici”.

Conte vuole tenere il governo in sella e limitare al massimo le turbolenze, con la maggioranza al Senato ridotta ai minimi termini e soprattutto una trattativa europea da cui dipende verosimilmente il nostro futuro e la nostra tenuta socio-economica per i prossimi cinque anni almeno. Sa che per farlo non può consentire l’implosione del Movimento 5 stelle, più di quanto non sia già avvenuto. E deve chiudere con Autostrade per l’Italia, evitando la surreale consegna del nuovo viadotto Polcevera firmato da Renzo Piano alla stessa società che lo controllava quando è crollato, uccidendo 43 persone e paralizzando il Nord-Ovest. A meno che non stia disperatamente tirando la corda fino all’ultimo minuto, per strappare la definitiva uscita di scena di Atlantia da Aspi e condizioni migliori. Ma non sembra possibile: dal canto loro Carlo Bertazzo, ad di Atlantia, e Roberto Tomasi, al vertice di Aspi, spiegano che Atlantia ha manifestato la disponibilità a diluire le proprie quote sotto il 51% “ma a condizioni di mercato e nel rispetto dei soci di minoranza Allianz e Silkroad” hanno detto a Repubblica. Facciamo un corposo passo indietro, sembrano insomma dire, ma mantenendo una quota nel concessionario (secondo alcune indiscrezioni intorno al 40%, troppo per i 5 Stelle), con calma e senza svendere. Evidentemente a un bel pezzo di esecutivo non basta. Non ora, non in questa fase. Sarebbe forse bastato qualche mese fa, se solo Conte avesse voluto chiudere la partita con beneficio reciproco: del paese, delle famiglie delle vittime, della tenuta delle infrastrutture nostrane.

Adesso ogni scelta rischia di produrre un enorme problema agli italiani. Se è vero che il decreto Milleproroghe di gennaio ha tagliato l’indennizzo eventualmente dovuto ad Aspi in caso di revoca da 23 a 7 miliardi, è evidente che quella cifra non basterà. Per evitare un contenzioso ben più salato e che promette di durare anni le parti dovranno accordarsi su una cifra intermedia che dovrà essere pagata con l’emissione di nuovo debito. Insomma, dai cittadini. Nel frattempo i tratti autostradali coinvolti, 3.500 chilometri di rete, rimarranno senza un gestore: chi si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria, della conclusione dei cantieri e dell’apertura di nuovi, delle verifiche di sicurezza? Anas – che pure già ne gestisce meno di un migliaio di chilometri – ha i muscoli per farlo, con il quadro già critico che si ritrova sulle statali dove “vanta”, si fa per dire, 3.500 ponti a rischio? Si parla infatti tanto della compagnie azionaria per esempio con l’ingresso di Cassa Depositi e Prestiti ma il vero punto è chi si occuperà della gestione operativa.

Il governo deve pensarci bene e fino all’ultimo secondo: se è vero che le 43 vittime e le migliaia di persone che hanno visto la vita ribaltata da quella tragedia meritano giustizia, è altrettanto e tristemente vero che probabilmente non abbiamo un player di Stato in grado di subentrare anche provvisoriamente all’intera rete oggi controllata da Aspi e potremmo pagare la revoca quasi quanto la società sarebbe disposta a mettere sul piatto per i prossimi anni. Se davvero vuole andare fino in fondo, Conte deve concludere subito e aprire il cantiere sul prossimo bando di gara europeo, sulla durata delle concessioni (che devono essere più brevi) e sulle tariffe, collegate agli investimenti. Ma da ogni punto la si guardi, il conto sarà comunque carissimo.

