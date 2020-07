Attenzione all’SMS truffa del premio Euronics: è un virus

13 July 2020 – 16:52

Un messaggio diffuso via SMS ed email tenta di convincere i destinatari di aver vinto un premio e di dover visitare una pagina allegata sotto forma di link per riscuoterlo. Nella comunicazione però non c’è niente di vero e il messaggio porta a un malware: la denuncia è arrivata dalla stessa catena di elettronica.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech