La disinformazione sul Covid-19 rende, e non poco

12 Luglio 2020 – 10:48

Secondo Bloomberg, Google sarebbe al centro di un flusso di denaro che tramite l’advertising fluisce nelle tasche dei complottisti sul Covid-19.

