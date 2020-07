Forum PA 2020: digitale e Pubblica Amministrazione

12 Luglio 2020 – 16:48

I risultati della ricerca condotta da Adobe e FPA sui progressi delle Pubbliche Amministrazioni italiane sul fronte della digitalizzazione.

The post Forum PA 2020: digitale e Pubblica Amministrazione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico