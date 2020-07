Facebook AI: come separare due voci sovrapposte

12 Luglio 2020 – 10:48

Facebook ha dimostrato come i propri laboratori di IA siano riusciti a distinguere voci dello stesso flusso audio: molte le applicazioni possibili.

The post Facebook AI: come separare due voci sovrapposte appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico