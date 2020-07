Quanto valgono i dati personali sul dark web?

11 Luglio 2020 – 16:48

Una analisi ha calcolato 15 miliardi di account disponibili sul dark web a prezzi che vanno da 3 a 120 mila dollari cadauno in base al contesto.

