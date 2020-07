Il design della fotocamera di iPhone 11 è brutto? Poteva essere molto peggio

11 Luglio 2020 – 9:43

(Foto: Uspto)Non c’è dubbio che se la fotocamera di iPhone 11 (e soprattutto quella dei due modelli 11 Pro e 11 Pro Max) si comporti più che bene in termini di prestazioni, dal lato estetico ha fatto storcere il naso a molti appassionati al momento della presentazione. Ma da documenti recentemente svelati si può scoprire che erano in corso studi per una configurazione del tutto differente. E persino peggiore.

D’altra parte, la soluzione a triangolo con i due sensori più il flash con iPhone 11 e i tre sensori dei due Pro avevano lasciato poco soddisfatti gli amanti del minimalismo tipicamente Apple sin dai rumors preliminari. Si era passati da alloggiamenti discreti e ben miscelati con le linee a un riquadro con i vari occhi molto evidenti. Ma quali erano le alternative?

Scandagliando la documentazione depositata da Apple presso l’ufficio governativo Uspto alias United States Patent and Trademark Office ovvero Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti si trova un faldone con il numero 20200221002 e con il titolo volutamente poco preciso “Portable Electronic Device” che si può tradurre come Dispositivo elettronico portatile. Basta un rapido sguardo alle immagini allegate per trovare riferimenti ben precisi a due possibili design alternativi di iPhone 11 Pro.

(Foto: Uspto)Nella prima immagine in testa si può osservare la prima soluzione, con sempre la disposizione a triangolo, ma ruotato con quella che poteva ricordare un’emoji stupita. Ma si poteva ancora scendere nella scala dello “scarso appeal” e così si ipotizzava anche un alloggiamento tondo con i sensori a sfiorare la cornice circolare per un effetto finale un po’ disordinato.

(Foto: Uspto)Infine, si è anche pensato a un’area per le fotocamere non più squadrata con bordi leggermente arrotondati, ma con l’estremità destra a formare una rientranza più acuta. Una scelta decisamente poco armonica. Come sarà il design dei nuovi iPhone 12? Sono apparsi di recente i cosiddetti dummy ossia i modelli definitivi che mostrano come Apple abbia deciso di ritornare al passato prendendo come base la generazione 2019, anche se le fotocamere pare che manterranno la stessa impostazione.

