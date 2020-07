Apple rilascia la beta pubblica, da oggi puoi provare iOs 14

11 Luglio 2020 – 9:43

(Foto: Apple)È ora aperta a tutti gli utenti che desiderano provarla la versione iOs 14 beta pubblica che arriva dopo una fase preliminare privata destinata soltanto a chi si era registrato come sviluppatore. Vi spiegamo come installare e provare il nuovo sistema operativo sul proprio iPhone.

Prima di tutto, questa è una versione non definitiva di iOs 14 quindi potrebbero esserci bug o malfunzionamenti e molte app esterne potrebbero non avviarsi, dunque si deve essere consci della natura non ufficiale del pacchetto. Consigliamo inoltre di eseguire un backup completo prima di iniziare l’iter. Per tutte le novità che sono state introdotte e presentate al recente Wwdc 2020 virtuale, vi rimandiamo all’approfondimento dedicato.

I modelli compatibili sono: iPhone 11, iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, iPhone Xs e Xs Max, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, iPhone 7 e 7 Plus, iPhone 6s e 6s Plus, iPhone Ss modello 2016 e 2020 e iPod Touch di settima generazione (l’ultimo).

La procedura è semplice, anche se in parte in inglese. Si deve accedere al portale dedicato tramite Safari su iPhone, fare tap su Sign In (Accedi) e inserire le credenziali di Apple Id. Accettate le condizioni e termini si fa tap su Enroll your iOs device / Registra il tuo dispositivo iOs dal menu Get Started / Inizia.

Ora si dovrà selezionare Download profile / Scarica profilo e Allow / Consenti dopodiché si può chiudere la finestra. Ci si sposta su Impostazioni > Profilo scaricato > Installa. Potrebbero essere chiesi passcode o pin di accesso a iPhone. Si termina con Fine, si va su Impostazioni > Aggiornamento Software e si sceglie Scarica e installa.

La stessa procedura si può seguire da iPad per iPadOs 14 con la differenza che dal portale sopra linkato si dovrà scegliere appunto la versione per tablet. Si può operare da tutti gli iPad Pro, iPad Mini 4 e 5, iPad Air di 2a e 3a generazione e iPad dalla 5a a 7a generazione.

