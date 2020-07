Amazon chiede ai dipendenti di rimuovere TikTok

11 Luglio 2020 – 10:48

Amazon ha chiesto ai propri dipendenti di rimuovere TikTok dai propri smartphone per timore di spionaggio sulle mail interne del gruppo.

The post Amazon chiede ai dipendenti di rimuovere TikTok appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico