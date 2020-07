Windows 10 controlla più device da Il Tuo Telefono

10 Luglio 2020 – 19:48

Agli Insider la possibilità di testare la feature che nell’applicazione Il Tuo Telefono permette di controllare più dispositivi mobile dal PC.

The post Windows 10 controlla più device da Il Tuo Telefono appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico