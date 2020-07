Una coppia lesbica si divide e a una delle due mamme viene negato il diritto alla genitorialità

10 July 2020 – 11:34

(Foto: Fabian Strauch/picture alliance via Getty Images)Non c’è un legame riconosciuto dalla legge. Per una serie di scelte e circostanze della vita. Né fra le due donne né fra una delle due e le sue due figlie. Ma il punto non è quello. Il punto è che quelle bambine sono state volute e cresciute insieme, dalla coppia di cui il Corriere della Sera racconta oggi la storia. Eppure da due anni una delle due madri – che ora ha fatto ricorso al Tribunale di Padova – non può più vederle perché, una volta separata dalla ex compagna, ha manifestato l’intenzione di adottarle. In tutta risposta le due bimbe, due gemelle di 8 anni concepite con l’inseminazione artificiale a Barcellona ma nate in Italia nel 2012 – prima dell’approvazione delle unioni civili e prima che alcuni tribunali e sindaci “iniziassero a riconoscere i genitori gay e lesbiche”, scrive il Corriere – sono sparite dalla vita della prima, che il quotidiano chiama Laura con un nome di fantasia. Le figlie sono infatti registrate come figlie della sola madre che le ha partorite.

Per la legge italiana, insomma, l’altra persona che ha convissuto e le ha cresciute, che ha sottoscritto il consenso scritto all’eterologa a Barcellona e aveva provato due anni prima a fare lo stesso in Danimarca, semplicemente non esiste. È stata cancellata dall’oggi al domani dall’esistenza delle bambine. Oggi quella “madre intenzionale”, come la chiamano i giudici di Padova che hanno sottoposto la questione alla Corte Costituzionale, chiede di essere riconosciuta per quel che è: l’altra madre delle due bambine. Per il Tribunale così dovrebbe infatti essere ma c’è un vuoto normativo che non consente margine di manovra per riconoscerla come secondo genitore. “Le coppie lesbiche italiane possono sottoporsi alla fecondazione eterologa all’estero del tutto legittimamente – scrivono – realizzando insieme un progetto di genitorialità che porta alla nascita di bambini, che, in quanto persone, sono portatori di propri diritti, distinti da quelli di coloro che hanno scelto di intraprendere il percorso procreativo”. Insomma, aggiungono i giudici: se la tecnica di procreazione non è consentita sul territorio nazionale ma permessa altrove, le persone nate in quel modo non possono vedere i propri diritti mutilati per quelle modalità o perché il paese dove sono infine nate e vivono, l’Italia, non tutela il loro interesse al rapporto con la persona che ha alimentato quel progetto al pari della madre biologica. Sembrerebbe buon senso, ancora prima che diritto, eppure è un mezzo Far West.

L’assurdità è duplice: le gemelle sono nate in Italia, quindi non possono essere riconosciute dalle amministrazioni come accaduto ai figli di genitori dello stesso sesso nati all’estero, e la stepchild adoption è impossibile perché la madre legale non intende prestare il consenso. Un doloroso vicolo cieco che ha consentito a una persona di espellere l’altra in perfetta legittimità. Inutile notare che ci perdono tutti: le figlie, le donne, la società che semplicemente cancella un rapporto di amore e affetto, ma anche di cura concreta. E che continua a legiferare in questi ambiti delicatissimi a pezzi, rimanendo ostaggio di questo o quel gruppo parlamentare, delle solite pressioni del Vaticano e infine – come in molti altri ambiti – affidandosi alla Corte Costituzionale per sciogliere i nodi senza assumersene mezza responsabilità. Anche stavolta forse andrà così.

“L’assenza di riconoscimento del legame tra il bambino e la madre intenzionale pregiudica il bambino lasciandolo in una situazione di incertezza giuridica quanto alla sua identità nella società e può essere fonte di gravi lesioni, per esempio ai diritti successori, al diritto al mantenimento della relazione in caso di separazione dei genitori o di morte del padre, o in caso di rifiuto alla cura della madre intenzionale” si legge ancora nelle questioni alla Consulta della prima sezione civile del Tribunale di Padova. Che non a caso tira in ballo anche e soprattutto la politica, spiegando che il Parlamento non ha previsto una tutela adeguata di questi bambini. Aprendo la strada a una possibile generazione di figli e cittadini di Serie B: “Una nuova (e unica) categoria di nati non riconoscibili, che ricorda tristemente categorie già fortemente discriminate in passato e superate grazie all’evoluzione sociale e giuridica stimolata soprattutto dai principi costituzionali”. I giudici si riferiscono ai figli frutto di rapporti extraconiugali o quelli di genitori con rapporti di parentela.

Un ambiente familiare che è naturale, perché è quello in cui quelle bambine sono nate. Questo meritano quelle bambine. Che vanno dunque sottratte al gioco spietato che quel vuoto normativo consente. Non c’è neanche da arrivarci, all’”adozione del configlio” come stepchild adoption si tradurrebbe in italiano, perché saremmo fuori fuoco: quelle bambine sono figlie a tutti gli effetti di quelle due persone per cui il punto di diritto ruota intorno al riconoscimento della genitorialità della madre che, alla pari dell’altra, le ha cresciute. NOn c’è alcun “subentro” da autorizzare.

Prima che la Corte torni a occuparsene il Parlamento dovrebbe definitivamente chiarire un principio: i figli sono di chi li ha voluti e amati e i loro diritti non possono essere compressi dalle modalità di concepimento, anche se all’estero, né dal legame passato o presente delle coppie di genitori. Per farlo, i genitori vanno entrambi riconosciuti al momento della registrazione all’anagrafe a prescindere dalla loro condizione, dal sesso e da tutto il resto. Dobbiamo dimenticare queste storie come abbiamo per fortuna dimenticato le distinzioni fra figli legittimi, illegittimi e naturali. Tutti i figli sono cittadini che devono godere delle stesse condizioni e delle stesse tutele.

