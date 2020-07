Spotify down, gli utenti non possono più accedere alla loro musica: ecco come recuperare i brani

10 Luglio 2020 – 17:28

La nota piattaforma di streaming musicale è caduto vittima di un malfunzionamento che sta tagliando fuori dal servizio numerosi utenti in tutto il mondo. I problemi sono iniziati nel primo pomeriggio e gli sviluppatori ne sono già al corrente; nel frattempo anche a chi non può accedere ai brani online resta comunque un modo per continuare ad ascoltare musica tramite l’app.Continua a leggere



La nota piattaforma di

Continua a leggere La nota piattaforma di streaming musicale è caduto vittima di un malfunzionamento che sta tagliando fuori dal servizio numerosi utenti in tutto il mondo. I problemi sono iniziati nel primo pomeriggio e gli sviluppatori ne sono già al corrente; nel frattempo anche a chi non può accedere ai brani online resta comunque un modo per continuare ad ascoltare musica tramite l’ app

Fonte: Fanpage Tech