Lo smart working sta facendo bene al mercato PC

10 Luglio 2020 – 10:48

L’ondata di acquisti generata dalla corsa allo smart working nel secondo trimestre dell’anno ha innescato un trend positivo per l’intero settore.

The post Lo smart working sta facendo bene al mercato PC appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico