La beta di iOS 14 è disponibile per tutti

10 Luglio 2020 – 11:29

L’anteprima del prossimo aggiornamento di iPhone previsto ufficialmente per questo autunno è stata messa a disposizione online da Apple in queste ore. Ecco dove trovarla, chi può ottenerla, come scaricarla, a chi è sconsigliata, quanto occupa nella memoria del telefono e quanto tempo occorre per installarla.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech