Apple nel Regno Unito ha guadagnato un miliardo e mezzo l’anno scorso, ma potrebbe non pagare tasse

10 Luglio 2020 – 17:28

Lo hanno rivelato i dati intercettati da iNews, secondo i quali il gruppo dovrebbe pagare al fisco inglese meno di 7 milioni di euro per l’anno fiscale 2018-2019. L’azienda potrebbe però tentare di ridurre a zero il debito nel corso dell’anno prossimo, dal momento che l’epidemia di coronavirus rischia di far chiudere in perdita il prossimo periodo d’imposta.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech