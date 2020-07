Amazon chiede ai dipendenti di rimuovere TikTok dagli smartphone: “Rischi per la sicurezza”

10 Luglio 2020 – 23:28

“A causa dei rischi per la sicurezza, l’app TikTok non è più consentita sui dispositivi mobili che accedono alle e-mail di Amazon”, si legge nella comunicazione inviata ai dipendenti Amazon in Usa venerdì mattina. L’avviso ha effetto immediato e quindi l’app TikTok non è più consentita sui dispositivi che sono collegati all’account Amazon.

Fonte: Fanpage Tech