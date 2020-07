Tesla vuole sperimentare entro il 2020 un’auto a guida completamente autonoma

(foto: Long Wei/VCG/Getty ImagesLe automobili Tesla presto potranno dotarsi della guida autonoma, quella tecnologia che permette alle vetture di muoversi senza alcun comando o interazione del conducente. Ad annunciarlo via video, durante la cerimonia di apertura apertura della World Artificial Intelligence Conference (Waic) di Shanghai, è lo stesso fondatore Elon Musk. “Sono abbastanza sicuro che completeremo le funzionalità di base entro la fine di quest’anno”, ha spiegato il Ceo.

La nuova tecnologia di Tesla

Cosa cambia, quindi, rispetto alle altre automobili che già sono dotate del pilota automatico, come un’altra auto di casa Tesla, la Model 3? È necessario sottolineare che il software a cui stanno lavorando gli ingegneri dell’azienda californiana è classificato al livello 5 della scala Sae, un sistema di misura che permette di rilevare il grado di automazione di un veicolo. È il gradino più alto e, attualmente, le auto in circolazione arrivano fino al livello 2. Nel caso in cui questa tecnologia dovesse rivelarsi perfettamente funzionante e disponibile per la vendita, l’apporto del conducente alla guida dell’auto sarebbe praticamente pari a zero: non dovrebbe toccare né volante, né pedali e potrebbe viaggiare semplicemente come un passeggero. A differenza di quanto accade nel livello 2 dove il pilota automatico si spinge a correggere l’azione di sterzo, freno e acceleratore, ma la responsabilità del veicolo rimane sempre al guidatore.

Nella macchine Tesla già disponibili in commercio, il meccanismo di automazione si basa su Autopilot, un sistema che dispone 8 telecamere, 12 sensori a ultrasuoni e un radar frontale. Probabilmente l’ultimo ritrovato dell’azienda di proprietà di Elon Musk rappresenterà un’evoluzione di questo modello base.

La questione della guida autonoma è ampiamente dibattuta nell’industria dell’auto e nel settore tecnologico. È una tecnologia in cui si investe molto ma che, fino a questo momento, non ha mai trovato uno sviluppo così ampio come quello di Tesla. Per gli addetti ai lavori è qualcosa di molto complicato da sperimentare e da rendere pienamente accessibile: a frenare, spesso, sono i tempi molto lunghi per effettuare il collaudo in strada; lo sviluppo di sistemi che garantiscano la sicurezza dei passeggeri e, infine, le ritrosie da parte degli utenti ad acquistare un’automobile di questo tipo. I tentativi precedenti – quelli, per esempio, di Alphabet, Waymo e Uber Technologies – non si sono mai spinti così oltre, ma forse Tesla potrebbe cambiare le cose.

