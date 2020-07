Perché 500 comuni italiani si sono schierati contro il 5G (e cosa c’è di vero)

9 Luglio 2020 – 14:28

Dall’arrivo del coronavirus in Italia i comuni contro il 5G sono passati da poche decine a più di 500. Il timore è che le onde elettromagnetiche sprigionate dalle antenne possano facilitare la diffusione del contagio e le accuse, per quanto infondate, forniscono ai politici un pretesto per ergersi a difesa dei cittadini.Continua a leggere



Dall’arrivo del

Continua a leggere Dall’arrivo del coronavirus in Italia i comuni contro il 5G sono passati da poche decine a più di 500. Il timore è che le onde elettromagnetiche sprigionate dalle antenne possano facilitare la diffusione del contagio e le accuse, per quanto infondate, forniscono ai politici un pretesto per ergersi a difesa dei cittadini.

Fonte: Fanpage Tech