Monopattino elettrico a meno di 150€ su eBay!

9 Luglio 2020 – 19:48

Un monopattino elettrico a 140€ è un’offerta da cogliere subito, soprattutto da parte di chi sta cercando un mezzo alternativo all’auto o allo scooter per le brevi distanze. Vediamolo.

The post Monopattino elettrico a meno di 150€ su eBay! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico