L’antitrust UE sull’affare Google-Fitbit

9 Luglio 2020 – 19:48

La Commissione chiede a Google di sottoscrivere un impegno vincolante per non incappare in un’indagine antitrust relativa all’acquisizione di Fitbit.

The post L’antitrust UE sull’affare Google-Fitbit appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico