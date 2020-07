Immuni: le motivazioni di chi non scarica l’app

9 Luglio 2020 – 13:48

Ecco le motivazioni che portano milioni di utenti a non scaricare Immuni: timori per la privacy, senso di inutilità, incompatibilità e altro ancora.

The post Immuni: le motivazioni di chi non scarica l’app appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico