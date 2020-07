Il teaser del nuovo film della saga di Halloween

9 Luglio 2020 – 18:03

https://www.youtube.com/watch?v=rHhZDYVoV7w

Bastano poche note della musichetta ossessiva che si sente all’inizio della clip qui sopra per far venire i brividi e catapultare gli spettatori nell’inquietante mondo di Halloween. La saga horror creata da John Carpenter e che vede come protagonista il serial killer sfigurato Micheal Myers ha, infatti, in serbo per i suoi appassionati un nuovo capitolo intitolato Halloween Kills, di cui è stato distribuito in queste ore il primo teaser. Si tratta della dodicesima pellicola di questa serie, anche se funge da sequel diretto di Halloween, il film del 2018 che si ricollegava a quello originale del 1978 cancellando tutti i seguiti successivi e riprendendo come eroina principale l’agguerrita Laurie Strode interpretata da Jamie Lee Curtis.

Il breve video di anticipazione si apre proprio con i momenti successivi all’epilogo del film precedente: con grandi difficoltà e non senza riportare gravi ferite, Laurie assieme alla figlia Karen (Judy Greer) e alla nipote Allyson (Andi Matichak) era riuscita a intrappolare Michael nella cantina di casa sua e poi a darle fuoco. Già la scena post-credit ci suggeriva che il killer fosse ancora vivo, ma ora a sospettarlo sono anche le protagoniste visto che, dal pickup su cui hanno trovato rifugio, urlano ai vigili del fuoco diretti all’abitazione di tornare indietro e “Lasciarlo bruciare”. Un modo comunque ingegnoso per ricollegarsi alle vicende già raccontate e suggerire che il dramma non è ancora finito.

Halloween Kills era stato progettato dallo sceneggiatore Danny McBride e dal regista David Gordon Green come un doppio film da girare in contemporanea con Halloween; successivamente, però, si è deciso di aspettare le reazioni alla prima pellicola, rivelatesi ottime, per portare a conclusione l’arco narrativo in un secondo momento. La conferma è avvenuta nel febbraio 2019, con l’annuncio di un ulteriore terzo film, Halloween Ends, che fungerà da conclusione alla saga. I fan dovranno comunque aspettare ancora a lungo prima di vedere questo capitolo intermedio: la sua uscita era inizialmente prevista per il 16 ottobre 2020, ma è stata fatta slittare di un anno per via delle difficoltà delle sale cinematografiche a causa del coronavirus, finendo al 15 ottobre 2021; Ends slitta a sua volta al 14 ottobre 2022.

