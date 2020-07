Il monitor HP 22F in offerta su eBay a 99,99 euro

9 Luglio 2020 – 13:49

Diagonale da 21,5 pollici e risoluzione Full HD per HP 22F: il monitor per computer desktop è oggi offerto a prezzo scontato su eBay.

The post Il monitor HP 22F in offerta su eBay a 99,99 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico