Google sta per lanciare un nuovo misterioso dispositivo

9 Luglio 2020 – 15:04

(Foto: Fcc)C’è un nuovo misterioso dispositivo Google che potrebbe presto vedere la luce del commercio. L’apparecchio è apparso con alcune delle sue caratteristiche tecniche e riferimenti molto approssimativi alle funzionalità sul sito della agenzia governativa americana Fcc che sta per commissione federale per le comunicazioni.

Non è chiaro di cosa si tratterà perché sia dalle scarne informazioni sopraggiunte sia dal nome in codice, dovrebbe risultare una nuova linea di prodotti. Di sicuro non è uno smartphone né un tablet né propriamente un altoparlante smart. Sul sito Fcc viene descritto come wireless device ossia dispositivo senza fili, che praticamente può riferirsi all’intero panorama di gadget tecnologici attuali.

Il nome in codice è Gxca6 e si può affermare con certezza che sia compatibile con i network 802.11ac wi-fi dual band dunque operanti sia a 2.4GHz sia a 5GHz ma anche con il bluetooth le ossia a bassa energia. Infine, la parte inferiore sarà tonda, ma non si conosce altro del design perché i dati e i dettagli sul sito Fcc terminano qui.

La prima posizione nella classifica delle ipotesi è in un nuovo dongle Android Tv ovvero un dispositivo in grado di aggiungere funzionalità smart al grande schermo di casa e di consentire la comunicazione senza fili con altri apparecchi e la connessione alla rete wi-fi di casa, un po’ come Chromecast, ma con qualcosa in più e più prestante.

Difficile che si tratterà di un nuovo smart speaker della gamma Google Home perché i nomi in codice sono del tutto differenti tipo H2b, H1a, H2c, H0a, H2d/H2e e così via. Al contempo, appunto non sarà un semplice nuovo Chromecast visto che tale famiglia segue la nomenclatura Nc2-6a5, Nc2-6a5b e Nc2-6a5-d.

(Foto: Fcc)L’ultimo aggiornamento mostra un’immagine che rappresenta un diagramma che toglie dal ventaglio dei papabili diversi sospetti dato che il dispositivo misterioso che viene definito “Eut” ovvero “equipment under test” / “apparecchiatura sotto test” è piazzato a fianco di uno smartphone (Pixel 4 Xl), un computer portatile e uno speaker bluetooth. Sembra che nella prova illustrata si sia trasmessa musica via bt mentre l’apparecchio era connesso alla rete senza fili.

Rimane il mistero, che potrebbe essere svelato in combinazione con i nuovi Pixel, ormai attesi a breve.

